انت الان تتابع إخلاء سبيل 16 شخصًا في معركة «سندوتش الفول» بالأقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أماني خيري ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ م
أخلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، سبيل 16 شخصًا، من قبيلة بني هلال وأهالي العوامية، وذلك بعد تصالحهم، وذلك عقب القبض عليهم الأحد الماضي، جراء تسببهما في وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهما، باستخدام الشوم والعصي، مما أدت إلى إصابة 9 أشخاص بجروح وشروخ وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتم علاجهم بمستشفى الأقصر الدولي، وذلك على خلفية خلافات سابقة تعود لثلاثة أعوام بين نجل مقاول من قبيلة بني هلال وشاب آخر من أهالي العوامية على "سندوتش فول".
تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد محمد حنفي، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، يفيد بهجوم مجموعة من الشباب بعائلة بني هلال على آخرين من أهالي العوامية على خلفية خلافات سابقة بين شابين. وبسؤال المتهمون، أفادوا إن الخلافات تعود لثلاثة أعوام بسبب "سندوتش فول" بين نجل المقاول من قبيلة بني
تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد محمد حنفي، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، يفيد بهجوم مجموعة من الشباب بعائلة بني هلال على آخرين من أهالي العوامية على خلفية خلافات سابقة بين شابين.
وبسؤال المتهمون، أفادوا إن الخلافات تعود لثلاثة أعوام بسبب "سندوتش فول" بين نجل المقاول من قبيلة بني هلال وشاب آخر من العوامية، ومنذ شهر ونصف التقوا في إحدى الأفراح وحدثت مناوشات بينهم ومشاحنات وتمت السيطرة على الموقف حينها من قبل الحضور.
وتبين، أن سبب نشوب المشاجرة الأخيرة، إنه أثناء عمل نجل المقاول بقبيلة بني هلال بعمارة بمنطقة شارع التلفزيون، شاهده الشخص الثاني وعقب مشادة كلامية بينهما قام كلاهما بالاتصال بعائلته، وتم إلقاء القبض على 16 شخصًا بينهم 9 مصابين.
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