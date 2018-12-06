انت الان تتابع إخلاء سبيل 16 شخصًا في معركة «سندوتش الفول» بالأقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أماني خيري ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ م

أخلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، سبيل 16 شخصًا، من قبيلة بني هلال وأهالي العوامية، وذلك بعد تصالحهم، وذلك عقب القبض عليهم الأحد الماضي، جراء تسببهما في وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهما، باستخدام الشوم والعصي، مما أدت إلى إصابة 9 أشخاص بجروح وشروخ وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتم علاجهم بمستشفى الأقصر الدولي، وذلك على خلفية خلافات سابقة تعود لثلاثة أعوام بين نجل مقاول من قبيلة بني هلال وشاب آخر من أهالي العوامية على "سندوتش فول".

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد محمد حنفي، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، يفيد بهجوم مجموعة من الشباب بعائلة بني هلال على آخرين من أهالي العوامية على خلفية خلافات سابقة بين شابين. وبسؤال المتهمون، أفادوا إن الخلافات تعود لثلاثة أعوام بسبب "سندوتش فول" بين نجل المقاول من قبيلة بني