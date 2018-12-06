ساندرا أوه وآندي سامبرج يقدمان حفل جولدن جلوب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٠ م

ساندرا أوه

بدأ الاستعداد لإقامة حفل جولدن جلوب على قدم وساق، إذ أعلن المنظمون للحفل يوم الأربعاء أن الممثلة الكندية ساندرا أوه والممثل الكوميدي الأمريكي آندي سامبرج، سيقدمان معا حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في يناير المقبل، وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها النجمان في تقديم حفل جوائز جولدن جلوب. وسيجري الإعلان عن المرشحين للجوائز يوم الخميس، كما سيقام حفل توزيع الجوائز الذي سيبث تليفزيونيا في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية في السادس من يناير، وهي فرصة ليجمع محبي السينما لمتابعة أحداث الحفل.

وتفتتح جوائز جولدن جلوب، التي يختار أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الفائزين بها، موسم جوائز هوليوود الممتد الذي يختتم بجوائز الأوسكار في الرابع والعشرين من فبراير. وتشتهر الممثلة أوه بدورها في المسلسل الدرامي التليفزيوني Gray's Anatomy وهي الآن بطلة المسلسل Killing Eve، أما سامبرج فهو عضو سابق