انت الان تتابع نيلسون مانديلا.. أيقونة النضال ضد العنصرية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مانديلا بعد توليه رئاسة جنوب إفريقيا سعى إلى الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية إلى حكم الأغلبية السوداء، واستغل حب الشعب وحماسه للرياضة في تعزيز المصالحة بين البيض والسود.

"السجن نقطة سكون في عالم متحرك".. مقولة اشتهر بها الراحل نيلسون مانديلا الزعيم الإفريقي والبطل الذي ناضل سنين عديدة دفاعًا عن مبادئه وشعبه، وأصبح مع مرور الزمن أيقونة للنضال في العالم. وفى مثل هذا اليوم الموافق 6 ديسمبر عام 1956 اعتقلت القوات الجنوب إفريقية نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. كان مانديلا الذي درس "القانون" مؤمنا بالخيار السلمي، لذلك قاد حركات الاحتجاج والنشاطات السلمية ضد الحكومة وسياساتها العنصرية، مما دفع إلى اعتقاله مع 150 شخصًا، ووجهت لهم تهم الخيانة العظمى.

وألقي القبض عليه مرارًا وتكرارًا، وحوكم مع قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي انضم إليه عام1942. عمل مانديلا بالتعاون مع مجموعات شبابية أخرى على تحويل الحزب إلى حركة شعبية تستمد قوتها من صفوف الفلاحين والعمال. ورأى أولئك الشباب، وعلى رأسهم مانديلا، أن الأساليب المتبعة غير مجدية، لذلك تبنى الحزب

وألقي القبض عليه مرارًا وتكرارًا، وحوكم مع قيادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي انضم إليه عام1942. عمل مانديلا بالتعاون مع مجموعات شبابية أخرى على تحويل الحزب إلى حركة شعبية تستمد قوتها من صفوف الفلاحين والعمال. ورأى أولئك الشباب، وعلى رأسهم مانديلا، أن الأساليب المتبعة غير مجدية، لذلك تبنى الحزب سنة 1949 سياسة جديدة تعتمد على الإضراب والعصيان المدني والمقاطعة حتى تحقيق جميع الأهداف، المتمثلة في تمتع السود بالمواطنة الكاملة، وإعادة توزيع الأراضي بينهم وبين البيض، وتمتعهم بالحقوق النقابية، فضلًا عن إلزامية التعليم ومجانيته لجميع الأطفال.

النساء تتصدرن مناصب إثيوبيا..رئيسة للبلاد و10 وزيرات وفي الوقت ذاته، كان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يعاني انقسامًا داخليًا نظرًا لأن بعض أعضائه كانوا يرون أن النشاطات السلمية لم تعد مُجدية في وجه سياسات القمع والتعسف للحكومة. ورغم دعم مانديلا للسلمية، إلا أنه تحول عام 1961، واعتنق الفكرة القائلة "إن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود، فشارك مع غيره من المناضلين في تأسيس الجناح المسلح لحزب المؤتمر الإفريقي". وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام، ولكن أعيدت محاكمته مرة أخرى سنة 1963، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي عام 1985، عرض الرئيس بيتر ويليام بوتا الإفراج عن مانديلا مقابل تخليه عن الكفاح المسلح، ولكنه رفض.

وفي 11 فبراير 1991 أطلق سراحه، وتم إلغاء أحكام الإعدام في البلاد، فضًلا عن إزالة جميع القيود المفروضة على الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب المؤتمر. وجاء الإفراج عنه أيضًا بعد انتشار حملة دولية عملت على الضغط من أجل إطلاق سراحه. ورغم السنوات العديدة التي عاشها مانديلا خلف القضبان، إلا أنه لم يغير مواقفه وهو داخل السجن، بل ثبت عليها كلها، وكان مصدرًا لتقوية عزائم سواه من المسجونين. أصغر طيار.. كيف صنع «بوش الأب» واقعا سياسيا جديدا؟ وبعد خروجه مباشرة من السجن، انتخب رئيسًا للمؤتمر الوطني الإفريقي، وتفاوض مع رئيس البلاد آنذاك، فريدريك ويليام دي كليرك، على إجراء أول انتخابات متعددة الأعراق في البلاد. وأُجريت أول انتخابات ديمقراطية في البلاد بتاريخ 27 أبريل 1994، ليصبح بذلك مانديلا أول رئيس أسود في تاريخ جنوب إفريقيا. سعى مانديلا بعد توليه سدة الرئاسة إلى الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية إلى حكم الأغلبية السوداء، كما عمل على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار. كان الراحل مانديلا داعمًا للقضيّة الفلسطينية ولرئيسها ياسر عرفات، رغم معرفته بتأثير اليهود في جنوب إفريقيا. عرف بمعارضته للرئيس الأمريكي جورج بوش، وبعد تقاعده حصل على العديد من التكريمات والميداليات من العديد من رؤساء العالم، واختارته الأمم المتحده سفيرًا للنوايا الحسنة عام 2005، وشيد له تمثال في ميدان البرلمان في لندن عام 2007، كما أنه حصلَ على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

حمل مانديلا على ظهره تاريخ شعبه، من النضال إلى الحرية، ومن الفصل العنصري إلى المساواة، إذ يعد رمزًا لمكافحة التمييز العنصري في العالم، وألهم العالم ملحمة للكفاح من أجل الحرية، ولقبَه أفراد قبيلته باسم "ماديبا" وتعني العظيم المبجل. إلى أن رحل مانديلا عن عالمنا في 5 ديسمبر 2013، تاركا خلفه إرثا عظيما ومقولة توراثتها الأجيال قائلًا: "حافظ على كرامتك حتى لو كلفك الأمر أن تصبح صديقا لجدران زنزانتك".. "الحياة قد حطمتني عدة مرات، رأيت أمورا لم أكن أريد أن أراها، عشت الحزن، الفشل، ولكن الشيء المؤكد دائمًا أنني كنت أنهض".

شكرا لقرائتكم خبر عن نيلسون مانديلا.. أيقونة النضال ضد العنصرية في العالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .