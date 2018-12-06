انت الان تتابع السجن المؤبد لأحد المتهمين في أحداث عنف الدقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامي البنداري ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٧ م

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد للمتهم سيد عبد الشافي وشهرته "رابح"، فى قضية أحداث العنف التى وقعت أحداثها بمنطقة الدقي مطلع 2015، وشهدت مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء أعمال عنف وشغب وحيازة أسلحة ومقاومة السلطات.. صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، وقال المتهم في الجلسة الماضية: "أنا معرفش حاجة عن المظاهرة أنا كنت مع أصحابي بلعب كورة".

وأكد المتهم خلال حديثه للمحكمة قائلًا: "سألت الضابط أنت تصدق أني أعمل كل التهم دي قالي لا بس مرضيش يروحني". ونسبت النيابة العامة للمتهم الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع