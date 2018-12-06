مدمرة أمريكية تجري عملية ملاحية ببحر اليابان

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها أجرت “عملية حرية الملاحة” بالقرب من المياه المتنازع عليها في بحر اليابان, في تحد لمطالب روسيا البحرية المفرطة في هذه المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ إن المدمرة الصاروخية الأمريكية “ماك كامبل” أبحرت بالقرب من خليج “بطرس الأكبر” بهدف تحدي مطالب روسيا البحرية المفرطة إضافة إلى دعم الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتعد هذه الخطوة على الأرجح ستثير غضب روسيا التي يتخذ أسطولها في المحيط الهادئ من مدينة “فلاديفوستوك” الروسية مقرا له, والتي تقع في خليج بطرس الأكبرأكبر خليج في بحر اليابان.

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