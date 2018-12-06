شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السلاب يشيد بتصريحات وزير الصناعة بمضاعفة صادرات مصر لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وطالب "السلاب" فى بيان له أصدره الْيَوْمَ حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستغلال الجهد الكبير الذى بذله الرئيس عبد الفتاح السيسى ونجاحه فى استعادة العلاقات التاريخية بين مصر وجميع الدول الأفريقية إضافة إلى استغلال رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 ليس فى زيادة الصادرات المصرية إلى دول القارة السمراء ولكن فى إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المصرية الأفريقية وفى مختلف المجالات.

ودعا النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب رجال الأعمال والاستثمار فى مختلف المجالات بالتوجه إلى الاستثمار داخل دول القارة السمراء، مؤكدا أن جميع الدول الأفريقية أصبحت بفضل السياسة الحكيمة للرئيس السيسى تجاه أفريقيا ينظرون إلى مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى، وأن الزعماء والقادة الأفريقيين يحرصون بأنفسهم على تذليل جميع العقبات التى تواجه رجال الأعمال والاستثمار المصريين.

وقال "السلاب" إن أفريقيا بجميع دولها تعتبر واحدة من أهم الأسواق التى يمكن أن يكون لجميع المنتجات والصناعات المصرية مكانا كبيرا بها والمهم هو الإسراع فى دراسة الأسواق الأفريقية وتصدير المنتجات والصناعات المصرية إليها معربا عن ثقته الكاملة فى قدرة المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية على تنفيذ ما أعلنه من مضاعفة الصادرات المصرية للدول الأفريقية خلال عامين أو ثلاث أعوام.

وقال إن لجنة الصناعة بمجلس النواب على أتم استعداد لمساعدة ودعم جهود الوزير في تنفيذ خططه بتغير أو إصدار أي تشريعات أو قوانين خاصة بذلك الأمر لأنها تعطى أولوية قصوى لملف زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بصفة عامة وللدول الأفريقية بصفة خاصة.