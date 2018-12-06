شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: معرض إيديكس 2018 حقق نجاحا باهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن معرض " ايديكس 2018" يعتبر حدثا عالميا ويؤكد دور مصر الريادى ، حيث استضافت مصر معرضا ضخما للمتخصصين فى الصناعات الدفاعية، هو الأفضل في العالم بأسره، حيث شهد حضور وفود من 56 دولة كذلك حضور 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء للإنتاج الحربي.

وأكد بركات فى بيان له منذ قليل ،أن توقيع القوات المسلحة عددا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة بمعرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية يأتى في إطار حرص القيادة السياسة والعامة للقوات المسلحة علي تطوير وتحديث القدرات العسكرية المصرية.

وأوضح النائب أن المعرض أتاح للمشترين الرئيسيين للأسلحة فرصا واسعة لتنويع مصادر أسلحتة ، مؤكدا أن المعرض كان فرصة أيضا لجذب مشترين كبار من الدول المختلفة، وأتاح منصة إضافية لعدد متزايد من تجار الأسلحة العالميين، وخلق الرغبة داخل المسئولين إلى تعزيز التعاون على مستوى العالم، وإدخال تكنولوجيات فى الإنتاج المحلى، وحتى البدء فى تسويق بعض المعدات المنتجة محليًا، حيث يمثل المعرض ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والمؤسسات المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم.