هيئة المجلس العدلي تتابع غدا المحاكمة في جريمة إغتيال القضاة الأربعة

افادت معلومات صحافية أن "هيئة ​المجلس العدلي​ تلتئم بعد ظهر غد الجمعة 7 كانون الأول، في ​قصر العدل​، لمتابعة المحاكمة في جريمة إغتيال ​القضاة​ الأربعة على قوس ​محكمة الجنايات​ في صيدا".

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