وفد من مكتب الشيخ عفيف النابلسي قدم واجب العزاء لوهاب

أقام وفد من مكتب الشيخ ​عفيف النابلسي​ بتقديم واجب العزاء للوزير السابق الأستاذ ​وئام وهاب​ في ​الجاهلية​. وقد حمل الوفد أخلص معاني العزاء للوزير وهاب ولأهل الفقيد الشهيد محمد أبو دياب.

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