موسى: لا أحد يعارض طرح توسيع الحكومة إذا كان هو الحل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ في حديث إذاعي أن "لا شيء في ​الدستور​ ينص على سحب التكليف من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ولا يمكن ذلك"، معتبرا أن "ما حصل في ​الجاهلية​ وبالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية والامنية تستدعي الاستعجال في التأليف".

وشدد موسى على أن "طرح توسيع الحكومة هو لتحريك ​المياه​ الراكدة واذا كان هو الحل فلن يلقى معارضة من أحد"، مشيرا الى أنه "لا يمكننا التفاؤل بولادة قريبة للحكومة لكن التحركات تتكثف".