أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى في حديث إذاعي أن "لا شيء في الدستور ينص على سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولا يمكن ذلك"، معتبرا أن "ما حصل في الجاهلية وبالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية والامنية تستدعي الاستعجال في التأليف".
وشدد موسى على أن "طرح توسيع الحكومة هو لتحريك المياه الراكدة واذا كان هو الحل فلن يلقى معارضة من أحد"، مشيرا الى أنه "لا يمكننا التفاؤل بولادة قريبة للحكومة لكن التحركات تتكثف".
شكرا لقرائتكم خبر عن موسى: لا أحد يعارض طرح توسيع الحكومة إذا كان هو الحل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .