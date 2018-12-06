عدوان: على الدولة الحق في إعلام الرأي العام حول نتيجة تحقيقات مقتل بوذياب

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ الى انه في قضية إدخال الاف الموظفين الى الدولة ننتظر تقرير رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، وهذا التوظيف اذا كان بموجب القانون فنحن متخذون قرارا بعدم التوظيف، واذا من خارج القانون فليتحمل المرتكبون المسؤولية.

واوضح عدوان في مؤتمر صحفي في ​مجلس النواب​، الى ان لبنان يدفع غاليا كلفة الوقت في ملف تشكيل الحكومة وعلينا أن نتجاوز جميعا شد الحبال القائم.

وحول حادثة الجاهلية، لفت الى انه "عملا بمسؤوليتنا كنواب تواصلت مع وزير ​العدل​ في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ ومن المفترض ان ندعو الى اجتماع للجنة الادارة والعدل قريب جدا لنعلم ماذا حصل بالتفاصيل، والامور متوقفة لحين قرار التنحي وندعو الدولة للمزيد من التحقيق في قضية مقتل الشاب محمد أبو ذياب، وعلى الدولة الحق في إعلام الرأي العام حول نتيجة كل الحوادث في لبنان وخصوصًا مقتل الشاب بوذياب والا ستكون قد تشجع على تكرارها ولا يوجد أي لبناني عاقلاً يرضى بأن تمر هذه الوظيفة مرور الكرام.