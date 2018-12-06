موقع إسرائيلي: عملية "درع الشمال" تعزز قوة "حزب الله"

ذكر موقع "ديبكا" الإستخباراتي الإسرائيلي أن "عملية "درع ​الشمال​" العسكرية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية أمام "​حزب الله​" لها نتائج كارثية على إسرائيل".

وأكد الموقع الإسرائيلي أنه "كما أن العملية الأخيرة على غزة، التي لم تستمر سوى ساعات قليلة، في الحادي عشر من الشهر الماضي، قد قوت من شوكة حركة "حماس" في القطاع، فإن عملية "درع الشمال" على "حزب الله" ستقوي ثقة الحزب اللبناني في نفسه، وتزيده قوة، وتعزز من ثقته".

وأوضح الموقع أن "نية ​الجيش الإسرائيلي​ عدم الانجرار لحرب مع "حزب الله" في الجبهة الشمالية، وإنما تدمير أنفاق الحزب فقط، وتوجيه رسالة قوية للحزب بأن ​الحكومة الإسرائيلية​ لن تقبل بناء مثل هذه الأنفاق مرة أخرى".

ولفت الموقع الإلكتروني الاستخباراتي إلى أن "اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قررت التوجه نحو جبهة واحدة فقط، إما جبهة "حزب الله" أو جبهة غزة، فقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ومعه رئيس هيئة الأركان الجنرال ​غادي آيزنكوت​، التوجه نحو الشمال مع الحزب".