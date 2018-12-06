لافروف: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يشكل مخاطر جديدة لأوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​ أن "انسحاب ​واشنطن​ من معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطـة وقصيرة المدى يشكل مخاطر جديدة لأوروبا".

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