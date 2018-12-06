مدفيديف: واشنطن ودول أوروبية تضع العصي في العجلة وتعيق الاستثمار في روسيا

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيدف أن "السلطات الأميركية وبعض الدول الأوروبية تضع "العصي في العجلة" وتحاول فرض قيود على الاستثمار في روسيا".
وأشار مدفيدف إلى أن "الاستثمار الأجنبي هو مصدر ثانوي للتنمية الاقتصادية في روسيا"، وأكد "ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي".
ولفت الى "أنني أعتقد أن أي شخص مهتم بموضوع التنمية الاقتصادية يفهم شيئاً بسيطاً، أنه يمكن للاقتصاد الوطني أن يتطور، أولاً وقبل كل شيء، من خلال استثماراته المحلية، الاستثمارات التي تنشأ نتيجة لتنمية الاقتصاد الوطني".
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