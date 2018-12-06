مورفي: بومبيو وماتيس تجنبا الحديث عن علاقة بن سلمان باغتيال خاشقجي

أكد السيناتور الديمقراطي ​كريس مورفي​، في حديث لقناة MSNBC الأميركية، أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ووزير الدفاع ​جيمس ماتيس​ ضللا مجلس الشيوخ خلال إفادتهما أمامه بشأن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مشيراً إلى أن "بومبيو وماتيس تجنبا الحديث عن علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باغتيال خاشقجي".

وأوضح مورفي أن "بومبيو وماتيس في وضع سيء الآن، خصوصاً أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قام بحضن محمد بن سلمان والنظام السعودي بأكمله، والوزيران يقومون بتنفيذ سياسات ترامب الغريبة"، مشيراً إلى أن "ما حصل هو تضليل للكونغرس وهما يعلمان أن عملية القنل من المستحيل أن تتم من دون علم ولي العهد".