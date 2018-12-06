النشرة: تسجيل حركة لافتة لليونيفيل والجيش اللبناني مقابل أعمال التنقيب الاسرائيلية

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أفاد مراسل النشرة في حاصبيا، عن تسجيل حركة لافتة وتواجد شبه دائم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني بمحاذاة الجدار العازل على طول المسافة الممتدة ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة، وبخاصة عند نقطة ما يعرف بعبّارة كفركلا حيث تستأنف القوات الاسرائيلية منذ الصباح التنقيب عما تسميه أنفاق لحزب الله اقامها في تلك المحلة
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