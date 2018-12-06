النشرة: تسجيل حركة لافتة لليونيفيل والجيش اللبناني مقابل أعمال التنقيب الاسرائيلية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن تسجيل حركة لافتة وتواجد شبه دائم ل​قوات اليونيفيل​ و​الجيش اللبناني​ بمحاذاة الجدار العازل على طول المسافة الممتدة ما بين تلال ​العديسة​ و​بوابة فاطمة​، وبخاصة عند نقطة ما يعرف بعبّارة ​كفركلا​ حيث تستأنف ​القوات الاسرائيلية​ منذ الصباح التنقيب عما تسميه أنفاق ل​حزب الله​ اقامها في تلك المحلة .

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