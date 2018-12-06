وزيرة خارجية السويد:العالم يترقب المشاورات ويجب رفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين

أعلنت وزيرة خارجية ​السويد​، مارغو إليزابيث والستروم، خلال اطلاق جولة المشاورات بين افرقاء الأزمة اليمنية في السويد برعاية ​الأمم المتحدة​، "ان العالم كله يترقب ماذا سيحصل هنا ويجب رفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين"، مشيرة الى ان "هناك تطلعات كبيرة لما يمكن أن يتحقق من الحوار اليمني- اليمني في السويد" وتمنّت على الأفرقاء اليمنيين "إحراز التقدم في حوارهم برعاية الأمم المتحدة."

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