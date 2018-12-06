السبت.. جامعة الفيوم تنظم المهرجان الأول للتزحلق على الرمال بصحراء وادي الريان

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تنظم جامعة الفيوم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المهرجان الأول للتزحلق على الرمال على مستوى الجامعات المصرية وكليات جامعة الفيوم بعد غد السبت، بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم.

صرح بذلك الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، وأضاف أن المهرجان يشارك فيه حوالي 700 طالب وطالبة من كافة الجامعات المصرية.