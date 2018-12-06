عضو بالاستخبارات يكشف تفاصيل التجسس على الكلية الحربية

كشف عضو بهيئة الاستخبارات العسكرية تفاصيل جديدة حول شبكة تجسس استهدفت الطلاب الأجانب داخل الكلية الحربية بالخرطوم، وقال الرجل أمام محكمة مكافحة الإرهاب “2” بالخرطوم شمال برئاسة الدكتور إسماعيل ادريس إسماعيل بأنه يعمل في الكلية الحربية ويتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية ومهمته التصدي لكافة المشاكل التي تحدث بالكلية، واكتشف أثناء عمله أشخاصاً يتعاملون مع الطلاب الحربية من جنسيات خليجية ويقومون بتسريب سندوتشات وعصائر ومشروبات غازية وهواتف محمولة لهم بطريقة غير مشروعة، وقال إنه تابع تلك العملية واكتشف المتهم الثاني الذي يعمل في إحدى محلات التسوق بالخرطوم وأنه يتعامل مع الطلاب الحربيين الأجانب عبر وسيط يقوم بإدخال الهواتف والسندوتشات بصورة غير رسمية، وأن المتهم كان يتصل على أحد زملائهم (شهد أمام المحكمة) ويطلب منه مساعدته مقابل مبلغ مالي، وأن زميلهم أعد تقريراً بتلك التفاصيل ورفعه لضابطه المسؤول وجاءت التوجيهات بالتواصل معه ومعرفة تفاصيل عملية تهريب تلك المواد داخل الكلية.

وقال عضو بهيئة الاستخبارات العسكرية حسب صحيفة الصيحة، إن السندوتشات والهواتف التي يقومون بتسريبها كانت مراقبة من قبلهم، وقد نجح في الوصول للوسيط بين المتهم الثاني والطلاب وتعامل معه في إدخال ذات المواد وسلمه (5) آلاف جنيه، وأضاف أن مشاركته في تهريب المواد الغذائية شجعت آخر للاتصال عليه لإدخال كمية أخرى وقام بإدخالها ونقده مبلغ ألفي جنيه، وقال للمحكمة بأن السندوتشات والهواتف النقالة ممنوع دخولها للكلية الحربية باعتبار أن مجنديها في مرحلة التدريب، وقال للمحكمة إن العمليات التي قام بها المتهمون إدخال سندوتشات وأجهزة هواتف متطورة مقابل العمل، وأنه شخصياً سلموه مبلغ (7) آلاف جنيه واستلم زميله مبلغ (10) آلاف جنيه مقابل إدخالها، وقال للمحكمة بأن الهواتف التي تدخل للطلاب ذات إمكانيات عالية من ماركة (آيفون) وأنه باعتباره رجل استخبارات يعرف إمكانية استخدامها في التجسس عن طريق التصوير وإرسال الصور، وجزم للمحكمة بوجود علاقة بين الوسيط الذي تعامل معه والمتهم الثاني، مشدداً أن المتهم الثاني لا يأتي بنفسه وإنما يكلف أشخاصاً آخرين ينوبون عنه في تسليم الهواتف المحمولة والسندوتشات لطلاب الكلية الحربية الأجانب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)