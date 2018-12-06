المحكمة تعيد سيدة متزوجة من رجلين لعصمة زوجها الأول

أبطلت المحكمة الشرعية بالخرطوم زواج سيدة وإعادتها لعصمة زوجها الأول والذي اثبت أمام المحكمة بأنه لم يطلقها، وكان الرجل قد دفع بدعوى أمام المحكمة الشرعية فقال فيها بأن زوجته تزوجت من رجل آخر وهي في عصمته.

وكشف للمحكمة حسب صحيفة الصيحة بأنه كان غائباً وعند عودته تفاجأ بأنها تقيم مع رجل وأخطره بأنه تزوجها بصورة رسمية، واستمعت المحكمة لكل أطراف الدعوى، وقالت السيدة بأن زوجها قد طلقها وسافر وأنها تزوجت بعده، ونفت وجود شهود لها عندما طلقها ولا قسيمة طلاق، فيما دفع الرجل أن الخلافات بينه وبين زوجته كثيرة وأنه طلب منها أن ترجع إلى أسرتها إلا أنه لم يطلقها، وتوصلت المحكمة من خلال جلساتها أن السيدة في عصمة رجلين، وقررت فساد زواجها الثاني وأمرت بتطليقها وإعادتها لعصمة زوجها الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)