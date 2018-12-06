رئيس المريخ: لم نكن على قلب رجل واحد فحدثت النكسة

أوضح رئيس نادي المريخ محمد الشيخ مدني أن خروج الفريق من البطولة الأفريقية مؤلم ومحزن في ذات الوقت، مبيناً ان مجلسه يتحمل المسؤولية كاملة، وقال محمد الشيخ في تصريحات صحافية إن مجلسه تسبب في النكسة الحالية لأنهم لم يكونوا على قلب رجل واحد .

وأضاف لم نحسن الظن ببعضنا البعض، ولم نكن متحدين فكانت النتيجة الخروج المبكر للفريق من المنافسات الأفريقية وأكد رئيس النتيجة الخروج المبكر للفريق من المنافسات الأفريقية وأكد رئيس المريخ أن الضريبة كانت قوية وقاضية ومثلث خيبة أمل كبيرة للقاعدة الحمراء قبل بداية الموسم بشكل جيد .

وأضاف وبحسب صحيفة قوون: علينا ان نضع ما حدث في البطولة الأفريقية جانباً ونركز على البطولة العربية حتى نعوض الخروج الأفريقي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)