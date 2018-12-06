الهلال والأفريقي يحددان موعد مباراتيهما في دور الـ32

كشف العقيد حسن محمد صالح، مسؤول العلاقات العامة بنادي الهلال، أنه تلقى اتصالاً من المدير العام النادي الأفريقي التونسي، يؤكد فيه قيام لقاء ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا .

في السابعة من مساء الأحد السادس عشر من ديسمبر الحالي، بمعلب رادس بعد أن تعذر قيام اللقاء يوم السبت 15 ديسمبر (الاحد) على ملعب الجوهرة الزرقاء، وقدم الجنرال تهانيه الى أسرة نادي الهلال مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وأعلام ، بمناسبة فوز الفريق على مضيفه الجيش الزنزباري بهدفين نظيفين وتأهله الى دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا .

وفي سياق نفسه وبحسب صحيفة قوون أكد المسؤول العلاقات العامة بالهلال انهم في المكتب التنفيذي سيكملوا إجراءات سفر الفريق الى تونس يوم 12 ديسمبر الحالي، والعودة يوم السابع عشر منه وذلك لتفادي صعوبة السفر الى تونس، حيث تغادر طائرة واحدة يومياً من مصر الى الخرطوم ولا توجد أي مشاكل في السفر من الخرطوم للقاهرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)