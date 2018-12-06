بعد الوداع الأفريقي .. صعوبات تواجه المريخ في السفر إلى الجزائر

علمت مصادر أن المجلس يعاني صعوبات مالية كبيرة في عدم توفير تذاكر ونثرية السفر إلى الجزائر ، وبعد أن تمك إلغاء الحجز المبدئي من قبل خطوط الطيران ، بسبب عدم تسديد أموال التذاكر .

وإلى الآن لم يستطع المجلس توفير أموال التذاكر إلى الجزائر ويجد صعوبات كبيرة في إيجاد المبلغ المالي المطلوب للمهمة وكان عضو المجلس شمس الدين الطيب واللاعب مجيد سومانا قد وصلا الجزائر بحسب صحيفة الصدى .

ويواجه المريخ اتحاد العاصمة في إياب دور الستة عشر في البطولة العربية في العاشر من الشهر الجاري يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز المريخ برباعية لهدف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)