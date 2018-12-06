الخطيب يحذر من اندلاع انتفاضة شعبية وشيكة

قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، إن الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تعاني منها البلاد تساعد على اندلاع انتفاضة شعبية .

مشيراً الى أن عوامل قيامها باتت متكملة وشبه الأوضاع الحالية بالأيام التي سبقت ثورة أكتوبر، متوقعاً حدوث انفجار في الشارع قريباً وانتقد الخطيب في تصريح خاص الأصوات التي تتحدث عن صمت الشيوعي تجاه الوضع الاقتصادي المتردي قائلاً: 0الشيوعي لا يتحدث عما يقوم به وسيظهر في القريب العاجل) .

وتابع وبحسب صحيفة الأخبار: ( الانتفاضة يصعب تحديد ميقاتها، وأكد أن الشيوعي يعمل لتغيير النظام من خلال جبهة عريضة واسعة تضم تحالف قوى الإجماع الوطني)، وقال: (نحن ضد أي قوى تتحاور مع الحكومة)، وأضاف: (المجتمع الدولي لا يستطيع أن يفرض علينا الدخول في حوار مع النظام) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)