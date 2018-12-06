بدء محاكمة رجل يرى أنه المسيح بتهمة قتل شاب

كشفت اختصاصية علم نفس عند مثولها بمحكمة جنايات الأزهري جنوب الخرطوم كشاهد في قضية مقتل شاب في الطريق العام عن أن المتهم جرى تحويله إلى عيادتها بعد مروره على لجنة مكونة من ثلاثة أطباء بمستشفى التجاني الماحي ومعه تقرير مرفق يفيد بإصابته بأعراض ذهانية.

وقالت الطبيبة حسب صحيفة السوداني، إن المتهم يعاني من مرض الفصام بعد إجراء عدد من الكشوفات الطبية، وأكدت أن الأعراض التي كانت تظهر عليه عبارة عن ضلالات فكرية وأنه كان يدعي أنه كالسيد المسيح ليس له أب واضطرابات في النوم.

وأضافت قائلة إن المتهم بعد مكوثه 7 أشهر بدأت حالته في الاستقرار بشكل تدريجي مع تناول العقاقير الطبية والمتابعة بحيث بدأ يدلي بمعلومات صحيحة حول اسمه ومكان ارتكابه للجريمة. وأشارت إلى أن الشرطة ذهبت إلى مكان الحادث بالإنقاذ جنوب الخرطوم وعثرت على ابن عم المتهم حيث أفادها بأنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ سنتين، وأكدت الطبيبة أن المتهم في آخر كشف له اتضح أن حالته النفسية مستقرة لكنها لم تتأكد من أن عليها إحالته إلى المحكمة.

وحدد قاضي محكمة جنايات الأزهري الابتدائية جنوب الخرطوم، محمد بشير خضر جلسة أخرى لحضور أولياء الدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)