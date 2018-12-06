شاهد يروي تفاصيل رؤيته للطالب عاصم عمر يقذف الملتوف على سيارة الشرطة

أدلى شاهد المحكمة الثالث الرشيد سبيل بأقواله في قضية اتهام الطالب عاصم عمر عضو المؤتمر السوداني المعارض المتهم بقتل شرطي حرقاً بالملتوف إبان احتجاجات طلاب بجامعة الخرطوم.

وقال عند مثوله بمحكمة الجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف عبد الله (الأربعاء) بوصفه أحد أفراد شرطة العمليات حسب صحيفة السوداني، إنه كان بالعربة الدفار الثانية بالقرب من العربة التي أصيبت بالملتوف، مشيراً إلى أنه رأي المتهم برفقة فتاة كانت تحمل حقيبة قام بأخذها منها، وأضاف أنه رأي المتهم قذف الملتوف من الجهة الأمامية للدفار، موضحاً أنه بعد ذلك رأي المتهم وهو يرمي ملتوفين واحداً تلو الآخر. وتابع شاهد المحكمة حديثه أنه فور وقوع الحريق توجه أفراد من العربة الأولى للثانية وقاموا بإطفاء الحريق ومن ثم أسعفوا المصابين إلى مستشفى الشرطة، لافتاً إلى أنه بعد أيام من وقوع الحادث أجرت الشرطة طابور شخصية من خلالها تعرف على المتهم.

من جانبه تقدم ممثل الاتهام في الحق الخاص بطلب إلى المحكمة بسماع شاهد اتهام آخر، للإدلاء بأقواله حول تواجد المتهم يوم الحادث بجامعة الخرطوم، وعليه حددت المحكمة جلسة لاحقة للرد حول الطلب المقدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)