امنستي: سهى جبارة ضُربت وهُددت بالعنف الجنسي

الخليج 365 | فريق التحرير

طالبت منظمة العفو الدولية "امنستي"، أمس الأربعاء، السلطة الفلسطينية من إجراء تحقيق نزيه للتحقق من أساليب المعاملة السيئة والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية سهى جبارة.

وقالت المنظمة عبر حسابها على "تويتر" إنه يجب على السلطة التحقق من مجريات التحقيق مع سهى المعتقلة في سجون السلطة منذ 34 يومًا قبل جلسة محاكمتها اليوم الخميس، ومحاسبة أي مسؤول متورط وتقديمه إلى العدالة على الفور.

وأفادت المنظمة أن المعتقلة جبارة أبلغتهم أنها تعرضت للضرب والتهديد بالعنف الجنسي من قبل المحققين، وأنها بدأت إضرابًا عن الطعام منذ 22 نوفمبر/ تشرين أول، احتجاجًا على تعذيبها أثناء الاستجواب والمعاملة الظالمة التي تتعرض لها من قبل النيابة والقضاء.

وكان المحامي مهند كراجة من فريق الدفاع عن المعتقلة قد نشر على صفحته الشخصية على "فيسبوك" مطالبًا بالإفراج الفوري عن سهى، مشيرًا إلى أن وضعها الصحي صعب جدًا بسبب إضرابها عن الطعام.

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