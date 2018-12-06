إيران.. انتحاري يفجر سيارة أمام مقر للشرطة في تشابهار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 01:03 مساءً - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس، نقلاً عن مسؤول، أن هجوماً وقع في مدينة #تشابهار الساحلية في جنوب إيران. وأضاف أن “ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون”، في “هجوم إرهابي”. فيما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية أن الهجوم نُفذ بسيارة مفخخة.

في حين أفادت وكالة فارس بمقتل قائد شرطة المدينة، ومواطنين اثنين بعملية انتحارية.

من مكان الهجوم في تشابهار

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ”العربية.نت” أن الهجوم استهدف مركز قيادة قوات الشرطة في المدينة. وأضافت أن مهاجماً انتحارياً اقتحم بسيارة مفخخة المركز، ما أوقع عدة قتلى وجرحى.

ودوى صوت الانفجار في أرجاء المدينة، تلاه صوت إطلاق نار كثيف حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن #تشابهار، القريبة من الحدود الإيرانية مع باكستان على خليج عمان، تحتضن ميناء جديداً شيد مؤخراً، وهي منطقة اقتصادية حرة.

ولم تحدد السلطات الجهة الواقفة وراء الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.