كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: سلطات الاحتلال تستدعي محافظ القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، محافظ القدس عدنان غيث، لمركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة. وأكد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي استدعت المحافظ غيث عبر الهاتف. وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن المحافظ غيث الأحد الماضي بكفالة مالية، واعتقال منزلي ومنع من دخول الضفة الغربية لمدة 14 يوماً.

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