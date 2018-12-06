كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكوريتان تتفقان على التحقق من تدمير مواقع حدودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت الكوريتان على التحقق من عمليتهما الأخيرة لسحب وتدمير 11 من نقاط الحراسة الحدودية من خلال تشكيل فريق التحقق الميداني المكون من 7 أفراد من كل جانب.

وقال نائب وزير الدفاع سو جو-سوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن السلطات العسكرية للكوريتين اتفقت على إجراء التحقق المتبادل من سحب وتدمير نقاط الحراسة الحدودية في يوم 12 ديسمبر القادم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

وكانت كلتا الكوريتين قد قامتا بسحب وتدمير 11 نقطة حراسة في إطار جهودهما المبذولة لتنفيذ الاتفاق العسكري الذي توصلتا إليه في 19 سبتمبر الماضي.

واتفقت الكوريتان على إجراء عملية التحقق من كل نقطة حراسة من قبل فريق التحقق المكون من 7 أفراد من كل جانب.

ويرأس كل فريق من فرق التحقق ضابط برتبة عقيد، ويتكون من 5 مسؤولين للتحقق وشخصين للتصوير. وسوف يقوم الجانبان بإنشاء مسار جديد عبر الحدود لتسهيل عمل التحقق.

وقال نائب الوزير سو، إن "77 فرداً من كل جانب، سيشاركون في عمليات التحقق في 11 نقطة حراسة".

وأوضح أن كوريا الجنوبية ستقوم في الصباح بالتحقق من نقاط الحراسة في الشمال، بينما ستجري كوريا الشمالية التحقق في الجنوب بعد الظهر.

وأشار إلى أن التحقق سيكون دليلاً على الثقة التي بنتها السلطات العسكرية للكوريتين من خلال تنفيذ الاتفاق العسكري.

وأضاف أن هذه حالة نموذجية للغاية في الجهود الدولية للحد من الأسلحة، ومن شأنها أن تسهم فى تبديد بعض المخاوف بشأن تنفيذ الاتفاق.