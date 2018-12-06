كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تطالب كندا بإطلاق سراح المديرة المالية في "هواوي" فورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الخارجية الصينية بإطلاق فوري لسراح رئيسة الشؤون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، التي تم توقيفها في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة.

كما طالبت الوزارة الولايات المتحدة بتوضيح سبب مطالبتها للسلطات الكندية بتوقيف "مينج وانتشو"، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة "هواوي"، فضلا عن كونها ابنة مؤسس الشركة "رين تشينجفي"، والتي تم توقيفها قبل أيام خلال تواجدها بمطار في فانكوفر.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد يتم تسليم "مينج" للولايات المتحدة حيث يحقق الادعاء في نيويورك فيما إذا كانت "هواوي" تنتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران، وفقاً لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكشفت وزارة العدل الكندية في وقت سابق عن أنه ستكون هناك جلسة استماع للنظر في إمكانية الإفراج عن مسؤولة "هواوي" المالية بكفالة غداً الجمعة، إلا أنها لم تفصح عن أي تفاصيل.

وقالت "هواوي"، أكبر شركة في العالم لصناعة الإلكترونيات الخلوية وغيرها من معدات الاتصالات، إنها تلقت "معلومات قليلة للغاية فيما يتعلق بهذه الاتهامات، ولا علم لها بأي خطأ ارتكبته السيدة مينج".