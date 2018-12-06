كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار إغلاق موانئ النفط بشرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر بقطاعى الموانئ والشحن إن موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة مازالت مغلقة اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية. كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قالت أمس الأربعاء أن الطقس السيء تسبب فى غلق جميع مرافئ تصدير الخام فى البلاد.

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