حصريا.. لمجرد غادر السجن مؤقتا وهذه شروط إطلاق سراحه

أكد رضوان بوزيد، محامي الفنان المغربي سعد مجرد، في حديثه مع “اليوم 24” إطلاق سراح الفنان المغربي، ليلة أمس الأربعاء، من سجن دراغيغان جنوب فرنسا.

وحسب ما كشفت عنده مصادر مقربة من الفنان المغربي، فإن خروج لمجرد من السجن هو إطلاق سراح مؤقت، في إنتظار أن يصدر الحكم في القضيتين المتابع بهما أمام المحاكم الفرنسية.

وجاء إطلاق لمجرد حسب الصحافة الفرنسية بعد توقيعه على تعهد يلتزم من خلاله بعدم الإخلال بالنظام العام الفرنسي، وعدم التقرب من المشتكيتين في الملف، وعدم مغادرة التراب الفرنسي، وحضور جل الجلسات المقبلة إلى حين صدور الحكم النهائي في القضيتين.

ومن المنتظر أن يمثل لمجرد بداية سنة 2019، مرة أخرى أمام المحكمة الزجرية بالعاصمة الفرنسية باريس، في جلسة جديدة لقضيته الأولى مع المشتكية لورا بريول.

وأسقط النائب العام الفرنسي، تهمة الاغتصاب عن النجم المغربي بخصوص قضيته الأولى مع لورا برويل، والاحتفاظ بتهمة الضرب والعنف الجسدي، في انتظار البث في هذا القرار من طرف المحكمة.