يهم التلاميذ: وزارة أمزازي تفتح باب ترشيحات الأحرار لنيل شهادتي الدروس الابتدائية والإعدادي برسم دورة 2019

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات نيل شهادتي الدروس الابتدائية، والسلك الإعدادي برسم دورة 2019 سيتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة “www.men.gov.ma “، وذلك، ابتداء من يوم الاثنين 10 دجنبر 2018، وإلى غاية، يوم الخميس 10 يناير 2019، كآخر أجل للترشيح.

وأبرزت وزارة سعيد أمزازي، في بلاغ لها، أن الترشيح سيتم بصفة مترشح حر لاجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، وتلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، المسجلين في السنة الثالثة من السلك الإعدادي، والحاصلين على شهادة الدروس الابتدائية، أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية، أو ما يعادلهما؛ والمترشحون غير المسجلين في مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو التعليم المدرسي الخصوصي والحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة نهاية الدروس الابتدائية، أو ما يعادلهما، مع مضي سنتين قبل سنة الترشيح.

وأضاف المصدر ذاته أنه يسمح بالترشيح لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بصفة مترشح حر من فئة الصغار، أو الكبار لكل شخص غير متمدرس.

وتتم عملية الترشيح عبر التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛ وإيداع ملف الترشيح الورقي في المديرية الإقليمية، التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 10 يناير 2019، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛ ثم تضمين ملف الترشيح التزاما مصادقا على صحة توقيعه، يقر فيه المترشح (أو ولي أمره بالنسبة إلى المترشحين الأحرار من فئة الصغار) باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، والتزامه بمقتضياتها، خصوصا القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

ويتعين على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات، والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع، معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.