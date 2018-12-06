مشجعون يطلقون حملة تبرع بالدم لفائدة ضحايا حادثة سير الجديدة

أطلق مشجعو الدفاع الحسني الجديدي خلال الساعات القليلة الماضية، حملة تبرع بالدم، لفائدة ضحايا حادثة السير التي راح ضحيتها 5 من أنصار الفريق، وأسفرت عن إصابات بليغة لأربعة شبان أخرين.

وطالب الأنصار عبر الصحفات “الفايسبوكة” المهمتة باخبار الرياضية في الجديدة، بضرورة التنقل إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة، للتبرع بالدم لفائدة المصابين الأربعة الذين تم نقلهم لتلقي العلاجات الضرورية.



وتعرضت سيارتان كانت تقلان مشجعين فريق الدفاع الحسني الجديدي، مساء أمس الأربعاء، لحادثة سير خطيرة، بعد اصطدام شاحنة من الحجم الكبير، على مستوى مدخل المدينة.