قلنسوة: اعتقال شاب بشبهة تعنيف شقيقته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (39 عاما) من مدينة قلنسوة وذلك للاشتباه بأنه اعتدى بالضرب على شقيقته في مبنى سكن الطالبات في كلية "بيت بيرل" واقتادها عنوة إلى منزل والديهما، وفق رواية الشرطة صباح اليوم، الخميس.

وكان شاهد عيان قد أبلغ الشرطة بالحاصل، ووصلت الأخيرة إلى الطالبة التي قدمت شكوى ضد شقيقها، الأمر الذي نفاه الشاب جملة وتفصيلا.

يذكر أن البلاد شهدت إضرابا نسائيا أول من أمس، الثلاثاء، بمبادرة من الجمعيات والأطر النسوية احتجاجا على العنف وجرائم قتل النساء، في حين نشرت جمعية الجليل- الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية، بعض المعطيات من مسح العنف المجتمعي، الذي يقوم به حاليا مركز ركاز في جمعية الجليل، ولم ينته منه بعد، ويستدل من المعطيات التي عممتها الجمعية أن عدد النساء العربيات في إسرائيل ما يقارب نصف مليون امرأة (جيل 18 سنة فأكثر)، وأن "ما يقارب 10,5000 من النساء العربيات تعرضن لأحد أشكال العنف في السنة الأخيرة 2018".