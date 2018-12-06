بكين ستنفذ "فورا" تعهداتها لترامب بشأن التجارة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التجارة الصينية الخميس أن بكين ستنفذ "فورا" التدابير التجارية التي اتفقت عليها مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.

وقال المتحدث باسم الوزارة غاو فنغ إن "الصين ستطبق فورا الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على صعيد المنتجات الزراعية والطاقة والسيارات ومنتجات أخرى محددة".

وصدر هذا الإعلان بعد خمسة أيام على اللقاء الذي عقده الرئيسان في بوينوس أيرس على هامش قمة مجموعة العشرين سعيا للتخفيف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الأربعاء أن بكين "ستباشر تنفيذ نقاط محدّدة تمّ التوصّل إلى توافق في شأنها" خلال اللقاء ، بدون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وأعلن ترامب بصورة خاصة في تغريداته عن وعود صينية بشراء منتجات أميركية ولا سيما زراعية بقيمة إجمالية طائلة، وبخفض الرسوم الجمركية العالية على السيارات.

كما أكدت وزارة الخارجية في بيانها الاربعاء أن "الفرق الاقتصاديّة والتجاريّة (التابعة) للجانبين ستدفع بشكل نشِط المفاوضات في غضون 90 يومًا وفقًا لجدول زمني وخارطة طريق واضحين"، في حين لم تكن بكين أكدت قبل ذلك على مهلة التسعين يوما هذه التي حددها البلدان لاستئناف الحوار حول النقاط الخلافية بينهما.

وعدد غاو فنغ قطاعات تم التوافق بشأنها، بدون أن يوضح التدابير التي ستتأتى عن ذلك.

وقال إن المفاوضات الثنائية ستتناول بصورة خاصة حماية الملكية الفكرية والتعاون التكنولوجي والوصول إلى الأسواق وتجارة متوازنة.

وأفاد البيت الأبيض منذ البداية أن المحادثات ستدور حول "تغييرات بنيوية".

وتتركز انتقادات واشنطن على ثلاثة مواضيع رئيسية هي العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين البالغ حوالى 335 مليار دولار سنويا بحسب واشنطن، وعدم احترام الصين حقوق الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا "القسرية" التي تتهم الولايات المتحدة الصين بفرضها على الشركات الأجنبية، وهي مآخذ غالبا ما يبديها أيضا رؤساء الشركات الأوروبية.