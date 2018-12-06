انت الان تتابع بيع المحال التجارية في «روضة السيدة» بالمزاد العلني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٦ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة القاهرة برئاسة المهندس صلاح الدين أحمد القليوبي رئيس الإدارة المركزية بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبيع المحال التجارية بالمزاد العلني بمشروع تطوير منطقة "روضة السيدة.. تل العقارب سابقا" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن القرار يأتي وفقا لما تضمنه الملحق رقم (15) لاتفاقية التعاون الموقعة بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة في ضوء أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.وأشار البيان إلى أن القرار ينص على قيام صندوق تطوير المناطق