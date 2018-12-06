انت الان تتابع «هتنزليه بالعافية» حكاية قتل زوجة بالمفك في السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المجني عليها: مش هعمل حاجة تغضب ربنا.. المتهم: لازم تسقطي علشان مش هقدر أصرف عليه.. الجيران: المتهم رجل صاحب مزاج وشرب المخدرات ضيع دماغه وإحساسه

6سنوات من المعاناة ذاقت "ياسمين" فيها ألوان العذاب داخل "عش الزوجية"، لكنها حرصت على ألا ينفرط عقد الأسرة، متحملة معاملة زوجها السيئة؛ أملا في العبور إلى بر الأمان، لكن «ياسمين» بعدما كسرت حاجز الثلاثين عاما من عمرها، التي كان تتصف بجمالها، وكانت تنتمي لأسرة بسيطة بالسلام، حظيت بحب جيرانها وأهل منطقتها، حلمت بأن يكون لها أسرة مستقلة بذاتها، ولكن كل أحلامها كانت مشروعة لولا أن القدر سطر لها مصيرا مأساويا وسقطت في براثن زوج أذاقها الذل قبل الفقر وفي النهاية شيعها للآخرة بطعنات قاتلة تاركة طفلة في عمر الزهور.

خرجت «ياسمين» ذات يوم لشراء بعض مستلزمات الخاصه بالمنزل، وأثناء ذلك كان يقف شاب اسمه «محمد حسن»34 عاما، سباك، وأعجب بأدبها والتزامها في الحديث مع بائعة، أحبها من النظرة الأولى، خفق قلبه من لحظة وقعت عيناه عليها، تسمرت قدماه في مكانه، رحلت الفتاة واقترب الشاب من البائعة وسألها

خرجت «ياسمين» ذات يوم لشراء بعض مستلزمات الخاصه بالمنزل، وأثناء ذلك كان يقف شاب اسمه «محمد حسن»34 عاما، سباك، وأعجب بأدبها والتزامها في الحديث مع بائعة، أحبها من النظرة الأولى، خفق قلبه من لحظة وقعت عيناه عليها، تسمرت قدماه في مكانه، رحلت الفتاة واقترب الشاب من البائعة وسألها عنها، فأبلغته عن عنوانها، فى اليوم التالي فوجئت الفتاة به يقابل والدها ويتقدم لخطبتها.

كانت «ياسمين» سعيدة لكنها لم تبد أي رغبة، لأنه شخص مجهول بالنسبة لها وبعد السؤال عنه، وافق والدها على تزويجها منه وتمت الخطبة وبعدها وسط مباركة الأهل والأصدقاء تزوجا، وعاشا مع بعضهما، في سعادة وهناء توجا بطفلين «يوسف» و«أحمد»، حتى زحفت مشكلات المعيشة والغلاء وقلة الدخل فعكرت صفو أيامهما.

منذ قدومها المنطقة، حظيت ذات الـ31 بإنجاب طفلتها "بسملة"، وزادت معها أعباء الحياة التي لم يستطيع "محمد" تغطيتها، بسبب طبيعة عمله في "السباكة" غير الثابتة، فأوقات يأتيه رزقه، وأوقات أخرى يمكث دون عمل، حيث يكون في أوقات كثيرة عاجزا عن تلبية طلبات نجلته وشريكة حياته،

حيث كانت تعيش على وتيرة متقلبة في تلبية حاجتهما من المال، أضحت حياتها صعبة ومليئة بالمشكلات مع زوجها.

في مساء يوم واصل الزوج النقاش مع المجني عليها لخلافه علي الحمل، حيث طالب المتهم من زوجته «إسقاط الجنين» ولكنها رفضت طلبه «مش هغضب ربنا» وتمسكت بحقوقها الزوجية في الإنفاق عليها هي وابنتها، "رُوما" البالغة من العمر 4 سنوات، مع إصرار زوجها على التخلص من الحمل، زاد عندها في المقابل، ليصل الأمر لوصلة ضرب من الزوج استل خلالها "مفكا" وسدد لزوجته ضربات متواصلة في بطنها ورأسها رغم حملها بالشهر الثامن في "بنوتة"، حتى سقطت جثة هامدة على أرض شقتهما وسط بركة من الدماء.

بعد أن سكن جسد الزوجة وجنينها جثتين، أفاق الزوج القاتل على وقع جريمته، ليجري اتصالا بشقيق المجني عليها: أختك عندها نزيف، ومش عارف أعمل ايه، وبعدها اتصل بسيارة الإسعاف لكنها كانت قد لفظت أنفاسها الأخير، ومع حضور شقيق الضحية اشتبه في الأمر وأبلغ الشرطة، وتبين أن الجاني ضرب زوجته على رأسها بالمفك ثم في بطنها ما سبب نزيفًا أدى لوفاتها.

"عمرنا ماشفنا منها حاجة وحشة، كانت محترمة وفى حالها".. بذلك أجمع جيران المجني عليها على أخلاقها وأدبها.

يقول «عم علاء» جار المجني عليها إنها كانت تشكو سوء معاملة زوجها باستمرار معها، مشيرة إلى أنه كان يطالبها بعدم الإنجاب مرة أخرى، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها، وعندما علم بالحمل طالب منها إسقاط الجنين، الذي كان سببا رئيسيا في الواقعة.

يضيف علاء «جوزها كان شخص مش طبيعي وأفعاله سيئة تجاه زوجته، وكان يضربها ضربا مبرحا وكنت أتدخل لفض المشكلة بينهما بما إني جارهم ولكن كان باستمرار يضرب مراته الله يرحمها، لحد لما سمعنا خبر إنه قتلها علشان حملها مع إن الحمل ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى».



البداية كانت بإخطار تلقاه قسم شرطة السلام، من مستشفي السلام، بوصول ربة منزل مصابة بنزيف داخلي وكدمات، وتم إيداعها بالعناية المركزة إلا أنها فارقت الحياة قبل إسعافها.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين أن وراء الواقعة زوج المجني عليها "م.ج"، وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب حملها ورغبته في إجهاض الجنين، وألقى القبض على الزوج، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة وكشفت المعاينة أن الزوج تعدى عليها بالضرب.