انت الان تتابع أنغام تتعاون مع عمرو دياب في هذه الأغنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٠ ص

كشفت الفنانة أنغام أن الفنان عمرو دياب شارك في تلحين أغنيتها المنفردة التي طرحتها بنهاية الصيف "بخاف أفرح"، وذلك في حديثها لبرنامج "عرب وود" على هامش حفلها الأخيرة في مصر، حيث قالت إن الأغنية مرت بالفعل على عمرو دياب، الذي شارك فيها لكنه فضل أن يكتب اسم الملحن خالد عز منفردا عليها باعتبار أن خالد قام بتلحين الجزء الأكبر منها، وأكدت خلال اللقاء المقتضب أنها ستقدم دويتو غنائي مع الفنان رابح صقر خلال الأيام القليلة المقبلة.. وستقدم "أنغام" حفلا نهاية الشهر الحالي في مصر، لكنها لم تعلن عن وجهتها بحفلات الميلاد ورأس السنة.

وفي سياق متصل، تواصل أنغام، تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي من المقرر أن تتعاون فيه مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتعود به إلى جمهورها بعد غياب 3 سنوات، حيث أوضحت في تصريحات صحفية، أنها في المراحل الأخيرة منه، وتضع اللمسات النهائية به حاليًا. وأضافت: "من الصعب أن أعلن الفترة الحالية