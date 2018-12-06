انقلاب مقطورة أخشاب أعلى الطريق الدائري دون إصابات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ ص
أرشيفية
شهد الطريق الدائرى، انقلاب مقطورة محملة بالأخشاب، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، فى الاتجاه للقادم من المرج ومتجه إلى مؤسسة الزكاة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.. من جانبه أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، أن الأمطار مستمرة على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، بشكل متوسط على طول الطريق، لكنها غير مؤثرة على حركة السير حتى الآن، محذرا قائدي السيارات من السرعة الزائدة أثناء الوجود على الطرق السريعة، خاصة الأيام المقبلة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأكد الشربيني على أنه لم يتم غلق أي طريق بسبب الشبورة، وضرورة التأكد من سلامة السيارة قبل التحرك بها، وطالب قائدي السيارات بضرورة تخفيض السرعة بشكل كبير، والتأكد من سلامة السيارة قبل التحرك بها، لعدم حدوث أي حوادث مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق
وأكد الشربيني على أنه لم يتم غلق أي طريق بسبب الشبورة، وضرورة التأكد من سلامة السيارة قبل التحرك بها، وطالب قائدي السيارات بضرورة تخفيض السرعة بشكل كبير، والتأكد من سلامة السيارة قبل التحرك بها، لعدم حدوث أي حوادث مرورية.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الخميس، إخطارًا بانقلاب سيارة نقل محملة بالأخشاب.
على الفور تحركت قوات المرور، وتم رفع السيارة والأخشاب، فيما ظهرت بعض الكثافات المرورية بالطريق بسبب الإغلاق الجزئي، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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