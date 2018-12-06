انت الان تتابع مشادة بين دفاع "الزيات" والقاضي بـ"إهانة القضاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامي البنداري ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٩ ص

المحامي منتصر الزيات

توافد منذ صباح اليوم الخميس عدد كبير من المحامين إلي مقر معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، تضامنا مع زميلهم المحامي منتصر الزيات وباقي المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب"إهانة القضاء "، وعلى رأٍسهم الصحفي عبدالحليم قنديل، بعدما رفضت محكمة النقض خلال الشهر الماضي الطعون المقدمة من المتهمين علي اعتبار أن الحكم الصادر من المحكمة بحقهم بالإدانة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية كان حكما غيابيا، وتقدم بعدها فريق الدفاع بإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام ذات الدائرة التي سبق وأصدرت حكمها سابقا .

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين نبيل عبدالسلام نقيب محامين الإسماعيلية، والقاضي، المستشار حمادة شكري بسبب طلب الدفاع الجلوس مع المتهمين، ماتسبب في قيام القاضي برفع الجلسة للحكم. فيما تمسك صالح الدرباشي الممثل القانوني لنادي القضاة، بالدعوى المدنية وتغريم كل متهم في القضية مليون جنيه، وقال ان عبدالحليم