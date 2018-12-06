مصر والكويت تحاربان تجار الإقامات بالكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ ص

أكد سلطان الشعلاني نائب المدير العام بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة القوى العاملة المصرية، ستؤدي إلى القضاء على تجارة الإقامات، موضحًا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية الكويتية التي استضافتها الكويت الثلاثاء الماضي، سيتم بموجبها استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين البلدين، مضيفًا أن نظام الربط الإلكتروني سيحقق غايتين، الأولى تتمثل في استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة اللازمة، والثانية في القضاء على تجارة الإقامات.

وأضاف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم مطلع العام القادم، بعد اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة، التي تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم،