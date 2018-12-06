انت الان تتابع مصر والكويت تحاربان تجار الإقامات بالكنولوجيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ ص
أكد سلطان الشعلاني نائب المدير العام بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة القوى العاملة المصرية، ستؤدي إلى القضاء على تجارة الإقامات، موضحًا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة المصرية الكويتية التي استضافتها الكويت الثلاثاء الماضي، سيتم بموجبها استقدام العمالة المصرية عبر النظام الإلكتروني وشاشات الربط الآلي بين البلدين، مضيفًا أن نظام الربط الإلكتروني سيحقق غايتين، الأولى تتمثل في استقطاب عمالة يتوافر فيها التخصص والمهارة اللازمة، والثانية في القضاء على تجارة الإقامات.
وأضاف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم مطلع العام القادم، بعد اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة، التي تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها. ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم،
وأضاف نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أنه سيتم العمل بمذكرة التفاهم مطلع العام القادم، بعد اعتماد مجلس الوزراء للمذكرة، التي تعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على باقي الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والكويت، التي وقعها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بتاريخ 3 يناير 2017، وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 3 مايو 2017.(التفاصيل)
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والكويت تحاربان تجار الإقامات بالكنولوجيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .