الان تتابع وفد الحكومة اليمنية يعلن فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية لرفع المعاناة عن المدنيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن وفد الحكومة اليمنية الشرعية للمشاورات في ستوكهولم، منذ قليل، أنه سيتم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية لرفع المعاناة عن المدنيين.

وأوضح الوفد أن الحوثيين ضاعفوا عدد المشاركين في وفدهم، وهذا يعيق مشاورات السويد، كما أنهم لم يلتزموا بالالية التي طرحها المبعوث الدولي فيما يتعلق بأعضاء الوفد.