الان تتابع وزير خارجية البحرين: بقاء قطر في مجلس التعاون الخليجي “مهدد” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليو، إن الخلاف مع قطر وصل لنقطة بعيدة جدا، لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء في المجلس، وأضاف: “لا أعرف كيف ستعود قطر عن ذلك، فقد التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران، كما أبعدت نفسها عن دول المجلس، فهذه الأمور لا تعطي أي إشارة إلى أن قطر ستبقى ضمن دول المجلس“.

وفي حوار تناقلته وسائل إعلام، قال آل خليفة إن قطر في هذا الخلاف أحرقت جميع سفن العودة إلى المجلس، والخلاف لن يحل بـ”حب الخشوم”، فلا بد من اتفاق جديد ونظام جديد، ووضع الدوحة تحت المجهر.

وأوضح الوزير البحريني أن قطر أقل دولة التزمت باتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، مشددا على ضرورة أن تصلح الدوحة نفسها، مضيفا أن الرباعي العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه، وقال إن الشروط لم تأت من الفراغ، ثلاثة أرباعها من اتفاقيتي الرياض، يضاف لها وجود القوات التركية، وغالبية الشروط من الاتفاقيات التي وقعها أمير قطر أمام القادة ووعد بالالتزام بها.

وبشأن القمة الخليجية التي دعا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقدها في الرياض، الأحد المقبل، قال آل الشيخ إنها ستناقش التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون، وستكون هناك قرارات.

وحول التمثيل القطري في القمة، قال “التمثيل القطري لا يهمنا، وجوده من عدمه سيان، لا أحد ينظر لموقفنا من قطر، ما قمنا به هو ردة فعل تجاه ما قامت به قطر وما تنتهجه، لكن هل قطر تنتمي لمجلس التعاون؟ هي عضو في المجلس، لكنها تستعين بقوات أجنبية، عوضا عن استعانتها بقوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة، والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول المجلس“.