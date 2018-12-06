خليفة بن زايد يصدر مراسيم بشأن إنشاء سفارة للدولة في زيمبابوي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عددا من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارة للدولة في جمهورية زيمبابوي وتعيين وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي للدولة.

ونصت المراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زيمبابوي في العاصمة هراري.. كما نصت على نقل سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا صقر ناصر أحمد عبدالله الريسي وتعيينه سفيرا للدولة لدى دولة الكويت بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها على أن تنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية مقدونيا وجمهورية سان ريمو.

وتضمنت المراسيم تعيين سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة محمد عمر عبدالله بلفقيه سفيرا غير مقيم للدولة لدى دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وتعيين الدكتور سالم علي محمد الخديم الظنحاني قنصلا عاما للدولة في مدينة كراتشي لدى جمهورية باكستان الإسلامية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حاليا وترقية عضوي السلك الدبلوماسي والقنصلي جاسم محمد مبارك عبدالله القاسمي ومحمد سيف هلال محمد الشحي من درجة وزير مفوض إلى درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى وترقية كل من أعضاء السلك الدبلوماسي أمل سلطان عبيد سالم آل علي وأحمد محمد أحمد المطوع الشحي وسعادة خليفة سيف حامد عبيد الطنيجي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض.