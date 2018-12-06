السعودية ومصر تناقشان مقترحات تطوير البيئة التشريعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ القاهرة

بحث رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار أحمد أبوالعزم ووفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية بمجلس الشورى، برئاسة عساف أبوثنين، مقترحات متعلقة بتطوير البيئة التشريعية في البلدين، خلال استقباله للوفد أمس الأول، بمقر المجلس.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المشتركة في المجالين القانوني والتشريعي، بما يسهم في دعم الدور التشريعي الذي تمارسه المجالس البرلمانية والمجالس المماثلة من خلال عقد حلقات نقاش لمناقشة الموضوعات القانونية والتشريعية، وكذلك عقد مؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجالس البرلمانية، إضافة إلى التعاون بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمالها.

كما زار وفد اللجنة مقر مؤسسة الأهرام، وكان في استقباله رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكشي، الذي قدم نبذة عن تاريخ إنشاء المؤسسة وإصداراتها