أمير الكويت يبحث مع السراج جهود أمن واستقرار ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الكويت التقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج الذي يزور الكويت حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في ليبيا والجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها بما يحفظ سيادة ووحدة الأراضي الليبية، كما بحث الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على دعم الجهود الرامية لتعزيز التضامن ووحدة الصف العربي في سبيل مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.



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