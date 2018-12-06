شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحسينى: بدء رصف شارع ترعة عبد العال ببولاق بتكلفة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ، إنه حصل على موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإعادة رصف شارع ترعة عبد العال 1 بداية من مرور فيصل وحتى تقاطع شارع بهجت الشوربجى كمرحلة أولى بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه.

وأوضح الحسينى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن سبق وتقدم بطلب ومذكرة إلى محافظ الجيزة لتخصيص مبلغ من تالف الرصف الموجود لدى المحافظة لصالح حى بولاق لإعادة رصف شوارع الدائرة ، لافتا إلى أنه تم تخصيص 7 مليون جنيه من تالف الرصف مع زيادة الاعتماد لـ20 مليون لصالح رصف شارع ترعة عبد العال لتخفيف معاناة المواطنين وحل أزمات التكدس المرورى بسبب سوء حالة الشارع وتكسيره.

وتوجه الحسينى بالشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سرعة الاستجابة للطلب والموافقة عليه، مؤكدا أنه سيتابع التنفيذ بصورة دورية مع الشركة المنفذة لتجنب وقوع أى أخطاء أثناء التنفيذ.