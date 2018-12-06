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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ثروت سويلم يطالب البرلمان بفتح ملف الأجازات داخل جامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، والمدير التنفيذى للأتحاد المصرى لكرة القدم، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول عدم إلتزام القائمين بالعمل بجامعة الزقازيق بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدة الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التى يبديها الموظف العام الخاضع لقانون الخدمة المدنية.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، والمدير التنفيذى للأتحاد المصرى لكرة القدم، فى بيان له أن هذا الأمر يهدد ويضر بألاف الأسر فى الخارج ويتعارض من الإستقرار الأسرى الذى نأمل أن يكون عليه الشعب المصرى مضيفا:" لذلك أطلب من رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال سرعة إدراج هذا الأمر فى الجلسة العامة القادمة للمناقشة".
صورة الطلب المقدم للبرلمان
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